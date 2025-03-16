Alev alan TIR küle döndü!

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde alev alan TIR yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AFP 414 plakalı TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 34 DF 3120 plakalı dorse kısmına sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle araç küle döndü.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

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