Alev alan trafo vatandaşı korkuttu

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir trafoda yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın korkuya neden oldu. Durum üzerine itfaiye ekipleri ile elektrik arıza şirketi görevlilerine çıkan yangın ihbar edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası trafoda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.