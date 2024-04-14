Alev alan trafo vatandaşı korkuttu

Kaynak: İHA
Alev alan trafo vatandaşı korkuttu
Adıyaman’da, bir trafo içerisinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir trafoda yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın korkuya neden oldu. Durum üzerine itfaiye ekipleri ile elektrik arıza şirketi görevlilerine çıkan yangın ihbar edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası trafoda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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