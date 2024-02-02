Alev Alatlı'nın cenaze programı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Alatlı’nın ailesine başsağlığı dilemek için hastaneye geldi.



Alatlı, “Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?”, “İşkenceci”, “O.K Musti Türkiye Tamamdır”, “Schrödinger’in Kedisi” gibi pek çok eserin yazarıydı.



2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Alatlı, Filistin davasına verdiği destekten dolayı 1986’da Yaser Arafat tarafından “Özgürlük Madalyası” ile ödüllendirilmişti.

ALEV ALATLI KİMDİR?