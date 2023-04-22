Alevi derneklerinden Kılıçdaroğlu'na destek

Editör: Özlem Kıral

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı video ile ilk kez oy verecek gençlere seslendi.

"ARTIK KİMLİKLERİ KONUŞMAYACAĞIZ"

"Alevi" açıklamasıyla yayınladığı videoda CHP lideri, "Tek bir oyla sen bu lkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız" ifadelerini kullandı.

7 ALEVİ DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA

Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması paylaştı.

AÇIKLAMA İSE ŞÖYLE:

13.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kimliğini açıklamasına zorlayan yaklaşım, bu ülkede hala ayrımcılığın, inkarcı ve asimilasyoncu politikaların hangi boyutta olduğunun göstergesidir.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta adı geçtiği günden beri nasıl bir linç kampanyası ile karşı karşıya kaldığı ortadadır. Alevi kimliği üzerinden, insanlık dışı, ırkçı ve ortaçağ kalıntısı bir zorbalıkla karşılaşan sayın Kılıçdaroğlu'nun dün yayınlanan ve kimliğini deklere ettiği videosu biz Alevileri ve Alevi kurumlarını memnun etmekle birlikte bir o kadar da endişeye ve üzüntüye sevk etmiştir.

Memnun olduk çünkü; bu ülkede yıllarca Alevi olduğunu söyleyemeyen bizler eğer bugün sokakta, okulda, işyerinde ve siyasette evet ben Aleviyim diyebiliyorsak bunu ödediğimiz ağır bedellere ve kurumlarımızın kararlılıkla sürdürdüğü eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesine borçluyuz. Bu güne bu mücadele sayesinde geldik. Endişelendik ve üzüldük çünkü, hiçbir demokratik ülkede insanlar kimliklerini açıklamaya zorlanamazlar. Böyle bir zorlama insan hakkı ihlalidir.

Kimlikler üzerinden siyaset yapmak ne yazık ki bizim gibi demokrasiden ve laiklikten nasiplenmemiş ülkelere aittir. Aleviler ve Alevi kurumları olarak biz hiçbir zaman insanları ırkları, inançları, dilleri ve milliyetleri üzerinden yargılamadık ve ayrımcılığa tabi tutmadık. Ancak, buna rağmen ayrımcılıktan ve haksızlıklardan kurtulamadık.

Bugüne kadar oy verdiğimiz adayların kimliklerini sorgulamadık ama bizler her alanda kimliğimiz üzerinden dışlandık ve ayrımcılığa uğradık. Bunun bütün sebebi yukarıda da belirttiğimiz üzere Laik ve demokratik Cumhuriyetten mahrum oluşumudur.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi, esas olanın dürüstlük, çağdaşlık, liyakat olduğunu göremeyen ve duyguları ile hareket eden hiçbir toplum ilerleyemez. Ortadoğu devletlerine benzemekten de kurtulamaz. Alevi Kurumlarının yegane çabası ve mücadelesinin temeli budur.

Aklın ve bilimin ışığında ilerleyebilmemizin, kültürel yönden zenginleşebilmemizin, eşit yurttaşlar olarak, barış içinde ve kardeşçe birlikte yaşayabilmemizin yolu laik ve demokratik Cumhuriyettir.

Sevgili Canlar,

Evet biz Aleviler Hak, Muhammed, Ali inancına sahibiz, insanı kamil olmaktır gayemiz, insanın gül cemalidir kabemiz. 72 millete aynı nazarda bakmayanı kendimizden saymayız. Tabiattaki canlı cansız bütün varlıkları Hakkın bir zerresi sayar ona göre davranırız. Bir canlıya kıymayı Hakka kıymak olarak görürüz. Çalana, şiddet uygulayana, zulmedene, kul hakkı yiyene iyi gözle bakmayız. İncinsek te incitmeyiz. Zulme seyirci kalmayız, zalimi alkışlamayız.

Evet açıkça söylüyoruz ki, bu inanç kimliğinin evladı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız ve onu destekliyoruz. Ancak, bunun sebebi sadece kimliği değil, nitelikleridir. Uzlaştırıcı kişiliğidir. Dürüstlüğü ve tek adam rejimine karşı demokrasi ile ilgili vaadleridir.

Bu desteğimiz körü körüne bir destek değildir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, seçilmesinden sonra taleplerimiz karşısında duyarsız kalması ve topluma verdiği sözleri unutması halinde en büyük muhalefeti yapacak olan da biz oluruz.

Sevgili Canlar;

Yoksulluk, yolsuzluklar, haksızlıklar, açlık, sefalet, ayrımcılık, bunca cahillik ve bunca ölümler kaderimiz olamaz. Tek adam rejimini hak etmiyoruz. Gelin hep birlikte bu ülkeyi özgürleştirelim. Kimliklerimiz hepimizin onurudur. Kimlikler üzerinden siyaset yapanlara fırsat vermeyelim. Laik ve demokratik Cumhuriyeti birlikte inşaa edelim.

Başka Türkiye yok canlar. Kardeşçe ve barış içerisinde birlikte yaşayacağız. Acıyı da, kederi de, sevinci de birlikte duyumsayacağız. Binbir renkte açan çiçekler misali bu ülkede yaşayan farklı kültür ve inançlardan 85 milyonun ihtiyacı barıştır, huzurdur, iştir, ekmektir ve tabi ki özgürlüklerdir. Farklılıklarımız, zenginliğimizdir. O halde ayrımcılığa ve adaletsizliklere karşı Türkiye halklarına açık çağrımızdır:

GELİN CANLAR BİR OLALIM...

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

AVUSTRALYA ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz ya, sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız. Mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız.

Ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım, Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama beytül male el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum.

Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçeceğiz, onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçe bileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz.

Ve bu seçimlerimiz hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Ortadoğu'dan çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız.