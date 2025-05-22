Alevler geceyi aydınlattı: Güvercinleri kurtarmak için dumanlar arasına daldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir’de bir iş yerinde çıkan yangında alevler arasında kalan güvercinleri kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti. Saatler sonra söndürülen yangında ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'nde 2 katlı eski bir işyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112'yi aradı. İtfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevler arasında yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrasında Mustafa Uzun (65) adlı vatandaşın ve köpeğinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bu sabah Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve itfaiye timleri yangın çıkan alanda incelemelerde bulundu.

Hurdacılık ve balıkçılık yaptığı öğrenilen Merhum Uzun'un teras katında bulunan onlarca güvercini olduğu ve yangın esnasında güvercinlerin bulunduğu alanın kapısını açmak için üst kata gitmeye çalıştığı ve dumandan etkilenerek yere yığıldığı tespit edildi.

Öte yandan, polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayın görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Alevler geceyi aydınlattı: Güvercinleri kurtarmak için alevler arasına daldı

Alevler geceyi aydınlattı: Güvercinleri kurtarmak için alevler arasına daldı

Alevler geceyi aydınlattı: Güvercinleri kurtarmak için alevler arasına daldı

Alevler geceyi aydınlattı: Güvercinleri kurtarmak için alevler arasına daldı

Alevler geceyi aydınlattı: Güvercinleri kurtarmak için alevler arasına daldı

Alevler geceyi aydınlattı: Güvercinleri kurtarmak için alevler arasına daldı

Alevler geceyi aydınlattı: Güvercinleri kurtarmak için alevler arasına daldı

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