Alevler geceyi aydınlattı: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Alevler geceyi aydınlattı: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir evde soba bacasından sızan bir kıvılcım evde yangın çıkarttı. Çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşmaları sonrası söndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Yalnızdam Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Çendek'e ait evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangının çıkış sebebinin soba bacasından olduğu belirlenirken, ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yandı, büyük çaplı hasar oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alevler geceyi aydınlattı: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Alevler geceyi aydınlattı: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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