Alevler üzerini sardı yanarak ölmekten son anda kurtuldu! Motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu

Kaynak: İHA
Alevler üzerini sardı yanarak ölmekten son anda kurtuldu! Motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu
Aydın'da bir motosikletin sürücüsü motosikletiyle birlikte bir araca çarptıktan sonra alev aldı. Alevlerin arasında kalan sürücüyü, çevredeki vatandaşlar ölümden son anda kurtardı.

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Albayrak Caddesi Sanayi Sitesi mevkiindeki yolda dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü park ettiği yerden ters istikamete dönmek için yolun ortasına geldiği sırada, ilçe merkezinden sanayi sitesi istikametine doğru seyreden motosiklet araca çarptı.

ARACA ÇARPARAK ALEV ALDI

Motosiklet sürücüsü, başını aracın camına çarparak yere düşerken, çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklet aniden alev aldı. Olayı gören diğer araç sürücüleri, alevler arasında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için yanına koştu.

ÇEVREDİKLER YARDIMINA KOŞTU

Zamanla yarışan sürücüler, bir araya gelerek motosiklet sürücüsünün üzerindeki alevleri söndürdü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de motosikletteki yangını söndürdü.

Motosiklet sürücüsünün yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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