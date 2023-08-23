Alevlerden kaçan geyik böyle görüntülendi. Çanakkale'de tüm canlılar felaketi yaşıyor

Çanakkale'de iki gündür süren yangın insan hayatı kadar ormanda yaşayan canlıları da tehdit ediyor. Son olarak yangın bölgesinden kaçmaya çalışan geyiğin görüntüsü kameralara yansıdı.

KAYNAK: AA
Alevlerden kaçan geyik böyle görüntülendi. Çanakkale'de tüm canlılar felaketi yaşıyor

Çanakkale Damyeri mevkiinde çıkan yangın iki gündür devam ediyor. Yangın kimi noktalarda kısmi olarak kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle yangın bazı bölgelerde ilerlemeye devam ediyor.

Çıkan yangında 9 köy ile bin 251 kişinin yangının başından bu yana tahliye edildiği belirtiliyor.

Yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmazken 95 kişinin yangından etkilendiği 8 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

insanlar kadar ormanlar da yaşayan hayvanlar da yangından etkileniyor. Çıkan yangınlarda şu ana kadar çok sayıda hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor.

GEYİĞİN YANGINDAN KAÇMA ANI KAMERALARA TAKILDI

Son olarak bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken kameralara bir geyik takıldı.

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Geyiğin yangın bölgesinden can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar anbean kaydedildi.

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