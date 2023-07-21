Alevlere hortumlu müdahale. Çadırları kurtardılar

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir bahçede meydana gelen yangının depremzedelerin çadırlarına ve fabrikaya sıçramaması için vatandaşların amansızca hortumlu müdahalesi takdir topladı.

Alevlere hortumlu müdahale. Çadırları kurtardılar

İHA'nın haberine göre, yangın, Antakya ilçesi Zülfühan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir bahçede meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü.

Sazlıkların ve otların alev alev yandığını gören vatandaşlar, çareyi ellerine hortum alarak aradı. Vatandaşlar dakikalarca alevlerin depremzedelerin çadırına ve çevrede bulunan fabrikaya sıçramaması için mücadele etti.

Yaklaşık 10 dakika süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de çevrede soğutma çalışması yaptı.

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