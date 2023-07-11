Alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Burdur’da çıkan arazi yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yangın Gökçabağ köyünde meydana geldi. Köy içerisinde bulunan bir arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

aw932664-02.jpg
ALEVLERİN ARASINDA KALAN KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Yangın esnasında alevlerin arasında kalan ve hafif şekilde yanan kaplumbağa itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Alevlerin arasından çıkarılan kaplumbağayı itfaiye personeli soğuk su ile yıkayarak serinletti. (İHA)

aw932664-01.jpg

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Sel vurdu asfalt yırtıldı. Sokaklarda araç enkazları baraj oluşturdu Dünya
Sel vurdu asfalt yırtıldı. Sokaklarda araç enkazları baraj oluşturdu
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan öğrenci yurdunun otel olarak kullanıldığı ortaya çıktı Güncel
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan öğrenci yurdunun otel olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Kastamonu’da aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı Güncel
Kastamonu’da aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı
Karpuz dolu kamyon hurdaya döndü Güncel
Karpuz dolu kamyon hurdaya döndü
Svitolina Swiatek'i eleyerek yarı finalde Spor
Svitolina Swiatek'i eleyerek yarı finalde
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi Güncel
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi
Naim Babüroğlu Türkiye’nin masada neleri kaybettiğini tek tek açıkladı Güncel
Naim Babüroğlu Türkiye’nin masada neleri kaybettiğini tek tek açıkladı