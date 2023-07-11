Alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yangın Gökçabağ köyünde meydana geldi. Köy içerisinde bulunan bir arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.



ALEVLERİN ARASINDA KALAN KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Yangın esnasında alevlerin arasında kalan ve hafif şekilde yanan kaplumbağa itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Alevlerin arasından çıkarılan kaplumbağayı itfaiye personeli soğuk su ile yıkayarak serinletti. (İHA)