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Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı 

Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki binalara da sıçradı. Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken mahsur kalan bir köpek de yanan dairenin içine giren itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 07:21
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Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı 

Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı 
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İHA'nın haberine göre, yangın, Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi, Çınarlı Sokak’ta saat 02.30 sıralarında çıktı. 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çatıyı saran yangın yan binalara da sıçradı. 

Yangının çıktığını fark eden bina sakinleri kendilerini güçlükle dışarı atarken durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi. Çevre ilçelerden de sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı.

KÖPEĞİ KURTARDI

3 katlı binanın çatısında başlayan ve yan binalara da sıçrayan yangında bina içerisinde mahsur kalan köpeğin olduğunu öğrenen itfaiye personeli bina içerisine girdi. Alevlere ve binanın çatısının çökme ihtimalini göze alan itfaiye personeli bina içerisinden köpeği kucağına alarak çıkardı. 

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan köpek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapılırken tedavi altına alınmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Öte yandan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak.

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