Alevlerin kısa sürede kapladığı üretim tesisi alev alev yandı

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beysan Sanayi Sitesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana gelen yangında, edinilen bilgiye göre 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde hidrolik makine üretim ve depolama tesisi olarak faaliyet gösteren bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede ofis olarak kullanılan asma kata sıçrayan alevler, binanın her yanını sararken, yangını fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Hattına bildirdi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan çevre ilçelerden su tankerleri de itfaiye ekiplerine yardım için bölgeye gönderildi.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeni belirlenmesi için ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.