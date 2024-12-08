Alevlerin sardığı tek katlı işyeri küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alevlerin sardığı tek katlı işyeri küle döndü

Denizli Çameli'de tek katlı işyerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe sebep oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde tek katlı işyerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çameli ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde tek katlı iş yerinde alevler yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kısa sürede çıkan yangın büyüyerek mahallede paniğe sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, tek katlı işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Alevlerin sardığı tek katlı işyeri küle döndü

Alevlerin sardığı tek katlı işyeri küle döndü

Alevlerin sardığı tek katlı işyeri küle döndü

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