Alex de Souza'dan Arda Güler açıklaması. 'Görüşüyoruz'

Alex'ten Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, takımının Burdur kampının son gününde çalışmaları değerlendirdi.

Brezilyalı hoca şunları söyledi:

"Hedefimiz yarışan, yarışmacı bir takım yaratmak. Tabii ki bu hedefle birlikte bunu yaptığımızda dikkatleri üzerimize çekebiliyoruz. Bunu yaptığınızda dediğim gibi diğer şehirlerden insanlar gelebilir. Herkes bizi izleyebilir. Biz yapabildiğimiz kadar yarışmacı bir takım yapmayı ve hedefleri olan bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımızda eminim ki Antalyaspor taraftarı, şehir bizi daha çok sevecek ve daha çok sahip çıkacaktır. Bizi kucaklayacaktır. Tabii ki biz hedefimiz olarak her zaman en iyiyi istiyoruz ve her takım aslında en üstte olmak ister.

Takımın başında henüz 15 günlük bir süreç oldu. Hafta hafta ilerlemeyi tercih ediyoruz. Her zamankinden daha iyi bir Antalyaspor oluşturmayı hedefliyoruz. Tabii ki Türkiye Süper Lig'ini tanıyanlar da şampiyonluğun kimler arasında olacağını bilir. Avrupa'yı hedefleyenlerin kimler olduğunu bilirler. Bizim düşüncemiz bu ekiplerle, bu takımlarla yarışan bir takım oluşturabilmek.

Burada çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Henüz takımımız tamamen oluşturulmadı. Kampın ortasında yeni gelen transferler oldu. Onları da hazırlamaya çalışıyoruz. Yeni gelecek olanlar da var. Bazıları gecikti ama şu ana kadar güzel bir hazırlık süreci var. Bu süreçte gelenlerin olması, gidenlerin olması tamamen normal. Bu süreci bu şekilde ilerletiyoruz. Yeni gelenlerle birlikte çalışmalara devam edeceğiz ve bir takım oluşturacağız.

Öncelikle yapılan transferlerin tamamından memnunum. Buraya gelen oyuncuların tamamı kendi isteyerek ve mutlu şekilde geldi. Bu çok önemli, çünkü bir oyuncu çok mutluysa, kendi başarısının, kalitesinin üstüne çıkabilir. Takıma daha çok katkı sağlayabilir. Djenepo da buraya kendisi isteyerek geldiği için kapasitesinin üzerine çıkacağını düşünüyorum."

ARDA YÜKSELEREK İLERLİYOR

Alex de Souza, Arda Güler'le ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler çok genç bir yetenek, çok genç bir oyuncu. Önünde çok uzun bir yolu var. Şu anda her geçen gün yükselerek ilerliyor. Eminim Real Madrid'de de başarılarının üzerinde ilerleyecektir. Türk milli takımı için de çok önemli bir oyuncu. Bütün Türk halkı da bunu biliyor. Öneminin farkında. Uzun yıllar Türk milli takımına da faydalı olacaktır. Onunla sürekli iletişim halindeyim aslında. İhtiyacı olduğunda gerektiğinde sürekli görüşüyoruz. Ona en iyi dileklerimi ve tavsiyelerimi iletiyorum."