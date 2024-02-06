Alex Ferguson'un Cüneyt Çakır nefreti dinmiyor

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Alex Ferguson'un Cüneyt Çakır nefreti dinmiyor
David Gill, Alex Ferguson'un Cüneyt Çakır hakkında söylediklerini anlattı.

Manchester United'ın eski CEO'su David Gill, katıldığı podcast programında Sir Alex Ferguson ile aralarında geçen Cüneyt Çakır diyaloğunu anlattı.

Efsane teknik adamın Cüneyt Çakır’ı unutamadığını söyleyen Gill, "Nani'yi oyundan atan o Türk hakemi hatırlıyor musunuz Bir yaz, Şampiyonlar Ligi playoffları vardı, Ağustos ayıydı Londra'daydım ve telefonum çaldı Arayan Alex Ferguson'du 'Şampiyonlar Ligi maçını izliyor musun' diye sordu Sanırım takımlardan biri PSV'ydi 'Hayır' dedim 'Tahmin et hakem kim?' dedi 'Nereden bileyim' dedim Alex de 'Bu o ve hala hakemlik yapamıyor' dedi Ayrıca iğneleyici bir dille bir şeyler de ekledi" dedi.

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