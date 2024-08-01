Alex şaşkına döndü. 'Çok korkutucu' diyerek açıkladı

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Alex şaşkına döndü. 'Çok korkutucu' diyerek açıkladı

Antalyaspor'un Brezilyalı teknik direktörü Alex de Souza, Türkiye'ye döndükten sonra çok şaşırdığı olayı anlattı.

Alex şaşkına döndü

Fenerbahçe'de 8 yıl oynadıktan sonra ülkesine dönen, Antalyaspor teknik direktörü olarak tekrar Türkiye'ye gelen Alex de Souza, açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı teknik adam Rafine TV'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de korkutucu gördüğü olayı da anlattı.

Alex de Souza şu ifadeleri kullandı:

- Antalyaspor'da çok mutluyum. Buradaki ortam gerçekten çok güzel ve bu 4-5 hafta boyunca yaşadıklarım çok keyifliydi.

- Brezilya'dan da teklif vardı ama Antalyaspor'u tercih ettim. Birçok tanıdık ve temsilcim var, bu yüzden çeşitli yerlerden teklifler alabiliyorum.

- Futbol gerçekten maliyetli bir iş. Eğer büyük başarılar hedefliyorsanız mutlaka finansal kaynaklara ihtiyacınız var. Ancak kulübün mevcut durumu göz önüne alındığında, elimizden gelenin en iyisini yaparak başarıyı hedefleyeceğiz.

- Yıllar sonra Türkiye'ye dönünce ekonomik olarak korkutucu bir biçimde yüksek pahalılığı gözlemledim. Futbol sektörü de bu pahalılıktan nasibini alıyor.

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