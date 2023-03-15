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Alex Telles'ten Türkiye itirafı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sevilla'nın Brezilyalı oyuncusu Alex Telles, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:50
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Alex Telles açıklamalarda bulundu

Alex Telles'ten Türkiye itirafı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da, Alex Telles açıklamalarda bulundu.

Telles'in açıklamaları şu şekilde;
"Atmosferi çok zor bir maç olacak ama tutkuyla ve yüreğiyle oynayanlar için bu tip maçlar güzeldir. Biz bu tip futbolculara sahip bir takımız ve ilk dakikadan itibaren hazır olmalıyız."

''TÜRKİYE'YE DÖNMEK BENİM İÇİN ÖZEL''
İki yıl Galatasaray'da forma giyen Telles, "Türkiye'ye dönmek benim için özel. Orada arkadaşlarım var ve turu geçecek bir skor almak istiyorum. Son iki maçta ihtiyacımız olan galibiyetleri aldığımız için takımdaki hava pozitif. Zor bir maç olacak, Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca avantajımızı korumalıyız. Bunun için yeterli tecrübede futbolcularımız var.'' ifadelerini kullandı.

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