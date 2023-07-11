Alex Telles'ten Fenerbahçe sözleri

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles ülkesinde yayınlanan bir podcast programına konuk oldu. Kendisi hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuşan deneyimli sol bek şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAM"

"Bir kulüpte oynayıp iyi bir miras bıraktığınızda bu önemli oluyor. Biliyorum herkes profesyonel ama ben hiçbir kulübümün rakibinde oynamayacağım. Örnek vermek gerekirse ben Porto'da oynadım, Benfica'da oynamam. Galatasaray'da oynadım, Fenerbahçe'de oynamam. Juventus'ta oynadım ve Caxias için asla oynamam”

PERFORMANSI

Alex Telles, sarı-kırmızılılarda oynadığı dönemde 60 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 2 gol, 4 asist kaydetmişti.