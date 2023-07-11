Alex Telles'ten Fenerbahçe sözleri

Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles katıldığı programda transfer iddiaları ile ilgili "Biliyorum herkes profesyonel ama ben hiçbir kulübümün rakibinde oynamayacağım" dedi.

Alex Telles'ten Fenerbahçe sözleri

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles ülkesinde yayınlanan bir podcast programına konuk oldu. Kendisi hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuşan deneyimli sol bek şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAM"
"Bir kulüpte oynayıp iyi bir miras bıraktığınızda bu önemli oluyor. Biliyorum herkes profesyonel ama ben hiçbir kulübümün rakibinde oynamayacağım. Örnek vermek gerekirse ben Porto'da oynadım, Benfica'da oynamam. Galatasaray'da oynadım, Fenerbahçe'de oynamam. Juventus'ta oynadım ve Caxias için asla oynamam”

PERFORMANSI
Alex Telles, sarı-kırmızılılarda oynadığı dönemde 60 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 2 gol, 4 asist kaydetmişti.

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları ortaya çıktı Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları ortaya çıktı
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'den işsizlik isyanı Magazin
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'den işsizlik isyanı
Her sabah limonlu su içerek güne başlayanlara kötü haber. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Her sabah limonlu su içerek güne başlayanlara kötü haber. Uzmanlar açıkladı
Selçuk Şahin Fenerbahçe'yi neden reddettiğini açıkladı Spor
Selçuk Şahin Fenerbahçe'yi neden reddettiğini açıkladı
Ev sahibi eşyaları ve çocuklarıyla sokağa attı Güncel
Ev sahibi eşyaları ve çocuklarıyla sokağa attı
Kurallara uymayan 10 taksiciye 5 bin 945 lira ceza Güncel
Kurallara uymayan 10 taksiciye 5 bin 945 lira ceza
Evinin önünde otururken silahla vuruldu Güncel
Evinin önünde otururken silahla vuruldu