Alex Türkiye'deki pahalılığa inanamadı

Türkiye’de her gün artan fiyatlar ve enflasyon halkı canından bezdirirken yıllar sonra Brezilya’dan buraya gelen Alex de Souza’da gördükleri karşısında daha fazla dayanamadı.

Hayat pahalılığına isyan eden Antalyaspor’un genç teknik direktörü verdiği röportajda isyan etti.

"KORKUTUCU BİR ŞEKİLDE PAHALILIĞI GÖZLEMLEDİM"

Alex yaptığı açıklamada, “Yıllar sonra Türkiye’ye döndükten sonra, korkutucu biçimde pahalılığı gözlemledim. Bunun yanında futbol da çok fazla para gerektiren bir sektör olduğu için burada da pahalılık göze çarpıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin eski yönetici Abdullah Kiğılı fiyatları eleştirerek Türkiye’nin 80’li yıllar öncesine döndüğünü söylemişti.

Abdullah Kiğılı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İNANILACAK GİBİ DEĞİL"

“Ay başında elektriğe yüzde 38 zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor. Bir sürü vergiler var. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Öyle bir noktaya gelmiş ki bugün benim 1975'le-80 yılları arasında yaşadığımız Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dev fark var. O günün Türkiye'sinde aylık enflasyon yüzde 10, yıllık enflasyon yüzde 120 idi. Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, İnanılacak gibi değil. Her geçen gün adet satışlarımız düşüyor. Yıllar boyu biz 500 liraya takım elbise sattık. En ucuz takım elbise 3000 ile 5000 lira arasında. Buna alamayacak çoğunluk var. Gidişat iyi değil. Fiyatlar hala artmaya devam ediyor”

“ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ”

“Bir tost, bir ayran 500 lirayı geçmiş yol üstünde. 2025'lerde iyi olacak deniliyor. Bekleyip görelim. Eğer olmazsa zaten büyük bir sıkıntı var demektir. Çok zor günler geçiriyoruz. Türkiye o kadar büyümüş ki 85 milyon nüfusa gelmiş"