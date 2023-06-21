Alex yuvaya geri dönüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
2014 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan ülkesinde teknik direktörlük kariyerine başlayarak önce Sao Paulo’nun U-20 takımını daha sonra da Brezilya Serie B takımlarından Avai’nin hocalığını yapan, Alex de Souza’nın sıradaki durağı belli oldu.
ESKİ KULÜBÜNDE YARDIMCI ANTRENÖR OLACAK
Brezilya basınında yer alan habere göre, Alex önümüzdeki günlerde 2002-2004 yılları arasında forma giydiği Brezilya Seria A ligi ekiplerinden Cruzeiro kulübüne giderek burada teknik direktör Pepa’nın yardımcılığını üstlenecek.
FENERBAHÇE'DE 344 MAÇA ÇIKMIŞTI
Brezilyalı eski futbolcu, 2004-2012 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe forması giymiş, burada çıktığı 344 maçta 171 gol, 147 asist kaydederek sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasına girmişti.