Alex'in bileti kesildi! Yerine Fenerbahçe'nin eski hocası geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alex'in bileti kesildi! Yerine Fenerbahçe'nin eski hocası geliyor

Antalyaspor’da Alex de Souza depremi yaşanıyor… Brezilyalı teknik adam, Antalyaspor başında çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Klüp yönetiminin Emre Belözoğlu’yla görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Alex de Souza’nın yerine başka bir isim düşünüyor.

alex2.jpg

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlüğünü üstlendiği Antalyaspor ile çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

alex1.jpg

BELÖZOĞLU’NDAN OLUM YANIT ALDI

Antalyaspor da son olarak Galatasaray maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Alex de Souza ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, teknik direktör olarak Ankaragücü Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'i de çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı ve olumlu yanıt aldı. Belözoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Son Haberler
Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma
Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma
Yüksekova beyaza büründü
Yüksekova beyaza büründü
Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi
Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi
Kütahya'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Kütahya'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Edirne’de 100 gram çekilmiş Türk kahvesi 56 lira
Edirne’de 100 gram çekilmiş Türk kahvesi 56 lira