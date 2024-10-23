Alex'in bileti kesildi! Yerine Fenerbahçe'nin eski hocası geliyor

Süper Lig ekibi Antalyaspor, kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Alex de Souza’nın yerine başka bir isim düşünüyor.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlüğünü üstlendiği Antalyaspor ile çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

BELÖZOĞLU’NDAN OLUM YANIT ALDI

Antalyaspor da son olarak Galatasaray maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Alex de Souza ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, teknik direktör olarak Ankaragücü Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'i de çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı ve olumlu yanıt aldı. Belözoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.