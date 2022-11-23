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  • Survivor Ayşe açtı ağzını yumdu gözünü. Aleyna Kalaycıoğlu'na yaptığı gönderme olay oldu

Survivor Ayşe açtı ağzını yumdu gözünü. Aleyna Kalaycıoğlu'na yaptığı gönderme olay oldu

Survivor 2021 yılında yarışan ve yarışma boyunca yıldızı barışmayan Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında sular durulmuyor. Yarışmadan sonra müzik kariyerine başlayan Aleyna Kalaycıoğlu'na, Ayşe Yüksel'in sosyal medyadan yaptığı gönderme gündem oldu

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 07:27
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Aleyna Kalaycıoğlu'na yaptığı gönderme olay oldu. Survivor Ayşe açtı ağzını yumdu gözünü

Survivor Ayşe açtı ağzını yumdu gözünü. Aleyna Kalaycıoğlu'na yaptığı gönderme olay oldu
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Survivor 2021 yarışmasında yıldızı barışmayan iki yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasında sular durulmuyor. Yarışma boyunca sık sık kavga eden iki başarılı yarışmacı, yarışma sonrasında da gündemden düşmedi.

Survivor yarışmasından istediği başarıyı elde edemeyen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dan sonra müzik kariyerine adım attı. Sinan Akçıl ile aşk yaşamaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisinin desteğiyle müzik dünyasında yerini aldı.

"Parayı verenin düdüğü çaldığı..."

'Beceremedin', 'Yanımdadır' şarkılarıyla kariyerinin başında olan Kalaycıoğlu, 'Yılın En İiyi Çıkış Yapan Sanatçısı' ödülüne layık görüldü. Kalaycıoğlu'nun aldığı ödülü gören Ayşe Yüksel, açtı ağzını yumdu gözünü. Kullanıcılar Survivor Ayşe'nin, "Günaydınnn. Yine parayı verenin düdüğü çaldığı ve yine torpillerin yapıla yapıla bitirilmediği sevgili camia" sözlerini Aleyna Kalaycıoğlu için söylediğini iddia etti.

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