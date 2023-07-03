Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü Galatasaray’ın yıldız futbolcusuna kaptırdı

Türkiye'ye geldiği andan itibaren Türk güzellerle adı anılan Galatasaray'ın yıldız ismi Zaniolo, çapkınlık günlerini geride bıraktı.

Daha önce adı oyuncu Burcu Özberk'le anılan ve sosyal medyadan takibe başlayan yıldız futbolcu gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdı.

Takvim'in haberine göre; Yeni aşka yelken açan ikili sosyal medyadan birbirlerini takibe başladı.

AŞK BACAYI SARDI

Kalaycıoğlu'nun ünlü futbolcunun oturduğu AVM'de sık sık görüntülenmesi, Galatasaray maçından paylaşımlar yapması aşk iddialarını güçlendirmişti.

Nicolò Zaniolo'nun, Aleyna Kalaycıoğlu'nun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutması da iddiaları güçlendiren bir diğer detaydı.

Kalaycıoğlu'nun da Zaniolo'nun fotoğrafına sarı kalp emojisi koyarak yorum yapması dikkatlerden kaçmamıştı.

TEK KALEMDE SİLDİ

Aşıklardan bir hamle daha geldi. İddialara göre, çapkınlık defteri kabarık olan Zaniolo, Kalaycıoğlu'ndan kalayı yedi. Takip ettiği Türk güzelleri takipten çıkarttırdı.