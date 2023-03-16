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  • Survivor Aleyna Kalaycıoğlu duruşma sonrası isyan etti. Engelli kardeşi için adalet arıyor

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu duruşma sonrası isyan etti. Engelli kardeşi için adalet arıyor

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, geçirdiği trafik kazasından sonra engelli kalan kardeşi için adalet arıyor. Kalaycıoğlu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndan yaptığı son paylaşımında "10 senedir Cansu'm için adalet bekliyoruz" dedi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:58
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Engelli kardeşi için adalet arıyor. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu duruşma sonrası isyan etti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu duruşma sonrası isyan etti. Engelli kardeşi için adalet arıyor
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Bir dönem Survivor'da yarışan ve şimdilerde şarkıcılık yapan ünlü isim Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu için adalet arıyor. Kalaycıoğlu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndan kardeşi için paylaşımlar yaptı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündem oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu'nun başına gelenleri şu şekilde anlatmıştı:

"8 yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum. Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecekti. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşime bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun."

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "10 senedir Cansum için ADALET bekliyoruz. Bugün yine süreci uzatmak için ellerinden geleni yaptılar. Cansu'yu bu hale sokanları sadece Allah'a havale etmeyeceğiz ASLA!!" 

Aleyna Kalaycıoğlu, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Cansu'm, sen 10 senedir görmeyi, konuşmayı ve eskisi gibi yürümeyi hayal ettin. Seni bu hayata mahkum eden herkesin ÖNCE Allah belasını versin ama artık susmayacağım. Diğer duruşmaya kadar dayan..."

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