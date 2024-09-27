Aleyna Tilki: Çocuklu rock star olacağım!

Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni albümü öncesine Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda yine gündem olacak sözlere imza attı.

Verdiği röportajda geleceğe dair planlarını aktaran Tilki, kendisini bir rock star olarak hayal ettiğini söyledi.

'ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI PLANLIYORUM'

Hürriyet'teki habere göre, Tilki, "Yeni albümümle rock star evreme başlıyorum. 30'larımda tam da hayal ettiğim gibi, güçlü, sınırları net, ne istediğini bilen ve kendini iyi tanıyan bir rock star olacağım. Ayrıca çocuk sahibi olmayı da planlıyorum; nasıl olacak bilmiyorum ama çocukları olan bir rock star olmak istiyorum” diye konuştu.

'GELECEĞE DAİR KAYGILARIM DEVAM EDİYOR'

Şarkıcı Aleyna Tilki ayrıca, yaşadığı zorlukları ve depresyon ile olan mücadelesini de sözlerine ekledi.

Tilki, "20'lerimin ortalarına kadar ciddi depresyonlarla mücadele ettim. Bu süreçte kendimi ve sınırlarımı daha iyi tanıma fırsatı buldum. Şimdi daha güçlüyüm, insanlar beni kolayca yaralayamaz. Büyümeyi seviyorum çünkü bu, içimdeki çocuğun elini tutmama izin veriyor. Geleceğe dair kaygılarım devam etse de kendimi yeterince güçlü hissediyorum ve her zorluğun üstesinden gelebileceğime inanıyorum" diye konuştu.