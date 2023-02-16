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Aleyna Tilki depremzede çocuklar için oyun alanı yapacak

Şarkıcı Aleyna Tilki depremzede çocuklar için oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurdu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:34
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Aleyna Tilki depremzede çocuklar için oyun alanı kuracağını açıkladı

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için oyun alanı yapacak
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10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından ünlü sanatçılar ilk günden beri canla başla çalışmaya devam ediyor. Depremzedeler için ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, bir yandan da listeler paylaşıyorlar.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurdu.

Şarkıcı yayınladığı videoda “Tüm deprem bölgelerinde depolarımız mevcut. Oyuncak ve oyun alanında desteklerinizi direkt bana ya da Ahbap Derneği’ne ulaştırabilirsiniz. Şimdiden yardım edebilen herkese teşekkür ederiz” dedi.


 

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