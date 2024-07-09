Aleyna Tilki giydiği şortla dillere düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aleyna Tilki giydiği şortla dillere düştü

"Kıyafeti eleştirmek tacizdir" ifadesiyle son günlerde gündemde yer alan Aleyna Tilki, sahne tarzıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aleyna Tilki'nin şort ve bluz kombinasyonu görenleri şaşırttı. Sahneye çıkmasının engellendiğini dile getiren Aleyna Tilki, "Sahne kıyafetlerimin eleştirilmesi bana taciz gibi geliyor" demişti.

Bu açıklamalarından iki hafta sonra Bodrum'daki konserindeki tarzıyla gözleri üzerine çeken Aleyna Tilki, kısa şort ve bluz kombiniyle sahneye çıktı ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Genç şarkıcının sahne tarzı, hayranlarından beğeni toplarken, sosyal medyada da konuşulmaya devam etti.

"Yataktan kalkıp gelmiş gibi" ve "özensiz" gibi yorumlarla eleştirilen Aleyna Tilki, bu yorumlara rağmen dikkat çekmeyi başardı.

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ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da doğmuş, Türk pop müziğinin genç ve başarılı bir temsilcisi.

"Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında gösterdiği performansla tanınan Tilki, "Cevapsız Çınlama" ve "Sen Olsan Bari" gibi hit şarkılarla müzik listelerinde üst sıralara yükselmişti.

Ayrıca, "İşte Bu Benim Masalım" dizisinde oyunculuk yaparak kariyerine yeni bir boyut kazandırmıştı.

Genç yaşta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aleyna Tilki, müzik ve sanat dünyasında adından sıkça söz ettirmekte.

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