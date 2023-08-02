Aleyna Tilki kaldığı otelden kovuldu

Editör: Osmancan EROK

Aleyna Tilki geçen akşam 6 kişilik arkadaş grubu ile Cihangir’deki Big Peace adlı otelde Parti verdi. Gece yarısı 2’de başlayan partinin yüksek sesinden dolayı otelde kalanlar ve çevredeki komşular rahatsız oldu. Uyarılara aldırış etmeyen şarkıcı, eğlenmeye devam etti.

Çevredekilerin mekan sahibine ulaşması sonucu ünlü şarkıcının odasının boşaltılması istendi.

İddiaya göre Tilki, “Parasını verdim” dedi. Kısa bir tartışmanın ardından Aleyna Tilki ve arkadaşları oteli terk etmek zorunda kaldı.