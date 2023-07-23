Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Olgun Barbie' oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, pembe kombiniyle Barbie akımına katıldı. Öztel'in Instagram hesabında paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Olgun Barbie' oldu

Sinemaseverlerin haftalardır büyük bir merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk açıklanan gişe rakamlarına göre Barbie, Oppenheimer filmini ikiye katlayarak açılış yaptı. Gişelerdeki bu rakam sosyal medyada çılgın akımların yolunu açtı.

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HAVVA ÖZTEL'DEN "BARBİE" POZU

Sosyal medyada kullanıcılar pembelere bürünerek kombinler yapıyor ve o anlarını paylaşıyor. Bu akıma Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de katıldı.

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SÜPER MİNİSİYLE OLGUN BARBİE POZ VERDİ

Havva Öztel, baştan aşağı pembe kombiniyle verdiği olgun Barbi pozlarını 120 bin takipçisi olan Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderileri kısa süre içerisinde 5 binden fazla beğeni ve 300'ün üzerinde yorum aldı.

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