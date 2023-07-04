Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Sana talibim' mesajını paylaşıp bakın ne dedi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, neredeyse kızı kadar gündeme geliyor.

Gerek yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren Öztel, bu sefer bir takipçisini ifşa etti.

Bir süre önce Türkiye'yi terk ederek küçük kızının eğitimi için Amerika'ya yerleşen Havva Öztel, hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

"SANA TALİBİM"

Aleyna Tilki'nin annesine bir takipçisi mesaj atarak "Sana talibim" yazdı. Havva Öztel ise bu mesajı karşılıksız bırakmadı. Aleyna Tilki'nin annesi, mesajı yayınlayarak "Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok." yanıtıyla beğeni topladı.



