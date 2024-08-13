Aleyna'nın şantajcısı konuştu

Sabah'tan Oğuzhan Uysal’ın haberine göre; Aleyna Tilki’nin kimlik ve kişisel bilgilerini babası ve menajerine gönderen İ.Y. hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldığı bildirildi. Bu olayla ilgili dava devam ediyor.

Sanık İ.Y., Aleyna Tilki'nin bilgilerini göndermesinin amacının onları uyarmak olduğunu ve bu nedenle para almadığını belirtti.

Şüpheli İ.Y, “Bu bilgileri paylaşmamın amacı, kendisinin haberdar olması ve şikâyetçi olmasını sağlamaktı. Şantaj yapmadım, kendisinden para almadım” şeklinde konuştu.

“KENDİSİNE ŞANTAJ YAPMADIM”

İ.Y., iyilik yapma amacıyla hareket ederken sorun yaşadığını ve şantaj yapma amacının bulunmadığını belirtti.

İ.Y., “Aleyna Tilki’nin bilgilerini bir sayfada gördüm. Sonrasında kendisine yazdım ve bilgilerini gördüğümü, bunların paylaşıldığını söyledim. Kendisi görmeyince sekreterine yazdım. Kendisi bana suç attı. Güya bu bilgileri ben yayımlamışım gibi benden şikâyetçi oldu. Bu bilgileri göndermemin nedeni, kendisinin haberdar olması ve şikâyetçi olması içindi. Ben kendisine şantaj yapmadım, kendisinden para almadım. Kendisini hiç tanımıyorum ve bu konuyla ilgili hiç konuşmadık. Ancak, bunları görmüş ve bana sormadan doğrudan şikâyetçi olmuş” dedi.

Ayrıca, İ.Y.'nin internette gördüğünü söylediği Aleyna Tilki’ye ait bilgiler hala erişilebilir durumda.

Bu içeriklerde Aleyna Tilki'nin e-okul notları ve kişisel bilgileri yer alıyor.