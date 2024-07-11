Alf dizisinin çocuk yıldızı öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alf dizisinin çocuk yıldızı öldü

1980'lerin sonunda ekranları sarsan kült dizi Alf'ta Brian adlı çocuğu canlandıran aktör Bejdi Gregory, henüz 46 yaşında hayatını kaybetti.

Kız kardeşi Rebecca, yayına, erkek kardeşinin 13 Haziran'da Peoria, Arizona'daki bir bankanın otoparkında aracında ölü bulunduğunu söyledi.

Arizona'nın Maricopa İlçesi Tıbbi Muayene Ofisi, oyuncu için o tarihte bir ölüm belgesinin verildiğini doğruladı. Doktorlar henüz ölüm nedeni konusunda karar vermedi.

Gregory'nin kız kardeşine göre, Gregory depresyondan, bipolar bozukluktan ve onu günlerce uyanık tutan uyku bozukluklarından acı çekiyordu.

Akrabaları, onun 12 Haziran'da telif parasını yatırmak için bankaya gittiğini, arabasında uyuyakaldığını ve sıcak çarpmasından öldüğünü düşünüyor.

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