Alf dizisinin çocuk yıldızı öldü

Kız kardeşi Rebecca, yayına, erkek kardeşinin 13 Haziran'da Peoria, Arizona'daki bir bankanın otoparkında aracında ölü bulunduğunu söyledi.

Arizona'nın Maricopa İlçesi Tıbbi Muayene Ofisi, oyuncu için o tarihte bir ölüm belgesinin verildiğini doğruladı. Doktorlar henüz ölüm nedeni konusunda karar vermedi.