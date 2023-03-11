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Alfons Groenendijk: Hak edilmiş bir galibiyet aldık

Kayserispor galibiyeti sonrası Alfons Groenendijk, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 19:06
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Alfons Groenendijk'ten flaş açıklamalar

Alfons Groenendijk: Hak edilmiş bir galibiyet aldık
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, harika bir takım performansıyla haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"BUNU BAŞARABİLDİK"
Fredy ve Haji Wright'ın takıma dönüşlerinin muhteşem olduğunu anlatan Groenendijk, "Harika bir takım performansı ile hak edilmiş bir galibiyet aldık. İyi performans defansif sağlam duruşla başlar. Bunu başarabildik. Emrecan ilk 11'deki ilk maçı olmasına rağmen harika bir iş çıkardı. Ufuk Akyol da orta sahada her açığımızı kapattı. Larsson ve diğer oyuncular da üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdi." dedi.

"GOL YEMEDEN DÖRT GOLLÜ GALİBİYET ALMAK ÖNEMLİYDİ"
Takım olarak güzel bir galibiyete ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Groenendijk, "Gol yemeden 4 gollü galibiyet almak önemliydi. Geçen haftaki 3-1'lik mağlubiyetten sonra böyle bir dönüş yapmamız lazımdı. Hedefimiz deplasman karnemizi de düzeltmek. Adana Demirspor maçını kazanarak 3 puan serisine başlamak istiyoruz. Takımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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