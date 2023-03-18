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Alfons Groenendijk: Bu takım kafa yapısını değiştirmeli

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de bir deplasmandan daha üzgün ayrıldıklarını ifade etti.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 19:39
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Alfons Groenendijk'ten flaş açıklamalar

Alfons Groenendijk: Bu takım kafa yapısını değiştirmeli
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Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Ancak çok basit goller yiyip sonunda alınan 2-0 sıfırlık yenilgi var. Bu tür bir maçta ilk defa başımıza gelmiyor. Sezon boyunca birçok tekrarını izledik. Hoca ekibi olarak oyuncu grubuna şöyle bir telkinimiz olacak. Bu takımın özellikle deplasmanda bu tür zorlu maçlarda kafa yapısını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü o son yüzde onluk kısım olan inanç ve konsantrasyon kısmındaki eksiklikte bazı şeyleri tam yapamıyoruz. Bunları da yapamayınca bu şekilde basit goller yiyoruz.

Buna reaksiyon göstermekte zorlanıyoruz. Yine vasat oynamadık. Kötü mü oynadık? Hayır bence kötü oynamadık. Ancak çok basit kaybettik. Umarım en azından dersler çıkarıp, bir dahaki sefere deplasmanda bu tür performans tekrarı yapmayız."

Groenendijk, ligin 27. haftasını maç yapmadan geçeceklerini ve 28. haftada Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maç için uzun bir toparlanma süreci geçireceklerini dile getirdi.

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