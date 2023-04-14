Alfons Groenendijk'ten flaş ayrılık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, üç golle üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"TARAFTARIMIZ İTİCİ GÜÇ OLDU"

İlk yarıyı 2-1 üstün tamamladıklarını hatırlatan Groenendijk, "Taraftarımız itici gücümüz oldu. İkinci yarı iyi oyun çıkardık. Üçüncü golü atıp galibiyeti perçinledik. Takımımla gurur duyuyorum. Beş gün sonra İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Deplasmanda üç puan hasretini önümüzdeki hafta dindirmek istiyoruz." diye konuştu.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Hollandalı teknik adam, sezon sonunda takımdan ayrılacağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili soruyu ise "Evet, bu doğru. Burada kontratım bitiyor. İkinci sezonumu tamamlamış olacağım. Antalya müthiş bir tecrübe oldu. Ailemden uzak iki sene beni zorladı. Sezon sonu görevimden ayrılıp aileme, ülkeme dönmüş olacağım." diye yanıtladı. (AA)