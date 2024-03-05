Ali Babacan kullandığı söz Komünist Manifesto’dan alıntı çıkınca zor anlar yaşadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam Cadde TV’de katıldığı “Lider Özel" programında, kendisine yöneltilen bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

Parti sloganlarının sürekli taklit edildiğini iddia eden Ali Babacan yeni sloganlarının "Alem buysa DEVA sensin" olduğunu, içinde "Deva" sözcüğü geçtiği için taklit edilemeyeceğini söyledi ve "Umarız ki bu da taklit edilmez artık" ifadelerini kaydetti.

Bunun üzerine Gazeteci Devrim Özkan, Ali Babacan'a 28 Şubat'ta kullandığı "Türkiye’de şu anda bir hayalet dolaşıyor. 28 Şubat hayaleti" sözlerini hatırlattı ve "Bir hayalet dolaşıyor" ifadesinin Karl Marx'ın Komünist Manifesto'sunun ilk sözleri olduğunu söyledi.

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) mezun olan Babacan ise Komünist Manifesto'yu bilmediğini iletti. Kendisine yöneltilen soruya karşı, "Komünist neyi dediniz?” ifadelerini kullanan Babacan, siyasete girmeden önce ticaretle uğraştığını söyledi ve "Eskileri çok iyi bilmeyebilirim" dedi.