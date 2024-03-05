Ali Babacan kullandığı söz Komünist Manifesto’dan alıntı çıkınca zor anlar yaşadı

Kaynak: Odatv
Ali Babacan kullandığı söz Komünist Manifesto’dan alıntı çıkınca zor anlar yaşadı
Partisinin sloganlarının taklit edildiğini ileri süren Ali Babacan, 28 Şubat'ta ifade ettiği "Türkiye’de şu anda bir hayalet dolaşıyor. 28 Şubat hayaleti" sözlerinin Komünist Manifesto'dan alıntı olduğu hatırlatıldı. Babacan, zor anlar yaşadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam Cadde TV’de katıldığı “Lider Özel" programında, kendisine yöneltilen bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

ekran-goruntusu-2024-03-05-143114.png

Parti sloganlarının sürekli taklit edildiğini iddia eden Ali Babacan yeni sloganlarının "Alem buysa DEVA sensin" olduğunu, içinde "Deva" sözcüğü geçtiği için taklit edilemeyeceğini söyledi ve "Umarız ki bu da taklit edilmez artık" ifadelerini kaydetti.

Bunun üzerine Gazeteci Devrim Özkan, Ali Babacan'a 28 Şubat'ta kullandığı "Türkiye’de şu anda bir hayalet dolaşıyor. 28 Şubat hayaleti" sözlerini hatırlattı ve "Bir hayalet dolaşıyor" ifadesinin Karl Marx'ın Komünist Manifesto'sunun ilk sözleri olduğunu söyledi.

ekran-goruntusu-2024-03-05-143149.png

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) mezun olan Babacan ise Komünist Manifesto'yu bilmediğini iletti. Kendisine yöneltilen soruya karşı, "Komünist neyi dediniz?” ifadelerini kullanan Babacan, siyasete girmeden önce ticaretle uğraştığını söyledi ve "Eskileri çok iyi bilmeyebilirim" dedi.

ekran-goruntusu-2024-03-05-142417.png

ekran-goruntusu-2024-03-05-143215.png

Son Haberler
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak Gündem
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı Gündem
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı Spor
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme Gündem
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı Magazin
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi Ekonomi
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi