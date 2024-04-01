Ali Babacan’a büyük şok! Sadece 1 yerde belediye kazanabildi

Geçtiğimiz yıl Mayıs seçimlerinde CHP listesinde seçime girerek 15 vekil kazanan DEVA Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük hüsrana uğradı. DEVA Partisi resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 0.63 oy aldı.
4 yıl önce kurulan DEVA Partisi ilk belediyesini Adıyaman’da kazandı. AKP’nin kalelerinden Çelikhan’da DEVA Partili Aday Mahmut Şahin yüzde 33.65 oy alarak AKP’nin adayına karşı galip geldi.
Adıyaman’ı ise yıllar sonra CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49'unu alarak kazanmıştı.
İlgili Haberler