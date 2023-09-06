Ali Babacan'dan açıklanan OVP için Erdoğan'a sert tepki

Editör: Serhat Ağa

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmesini yaptığı Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“ERDOĞAN KENDİSİ DIŞINDA HERKESİ SORUMLU GÖRMEYE DEVAM EDİYOR”

Babacan açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenerek, “Bugünkü OVP konuşması gösterdi ki; Sayın Erdoğan, yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor” İfadelerini kullandı.

Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Bugünkü Orta Vadeli Program (OVP) konuşması gösterdi ki;

- Sayın Erdoğan, yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor.

- Devleti batırma projesi olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda samimi bir itiraf yapmak yerine kelime oyunlarıyla KKM’yi savunuyor.

- Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan, tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor.

- OVP’de Merkez Bankası bağımsızlığını güçlendirecek, şeffaflığı artıracak hiçbir somut adım yer almıyor."

"OVP BUGÜNE KADAR TEKRARLANANLARDAN ÖTEYE GİTMİYOR"

"- OVP’de rant gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili hiçbir adım yok. Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak.

- OVP, yapısal adımlar konusunda bugüne kadar tekrarlanan soyut ve genel ifadeleri tekrarlamaktan öteye gitmiyor.

- Özetle, yapılan yanlışlardan bahsetmeyen, içsel tutarlılığı zayıf, somut adımlar yerine soyut ve genel ifadeler içeren bir programla güven tesis edilemez, öngörülebilirlik sağlanamaz.”