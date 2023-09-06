Ali Babacan'dan açıklanan OVP için Erdoğan'a sert tepki

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bugün açıklanan OVP’ye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erdoğan’ı eleştiren Babacan, “Yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

KAYNAK: ANKA
Ali Babacan'dan açıklanan OVP için Erdoğan'a sert tepki

Editör: Serhat Ağa

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmesini yaptığı Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“ERDOĞAN KENDİSİ DIŞINDA HERKESİ SORUMLU GÖRMEYE DEVAM EDİYOR”

Babacan açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenerek, “Bugünkü OVP konuşması gösterdi ki; Sayın Erdoğan, yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor” İfadelerini kullandı.

Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Bugünkü Orta Vadeli Program (OVP) konuşması gösterdi ki;

- Sayın Erdoğan, yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor.

- Devleti batırma projesi olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda samimi bir itiraf yapmak yerine kelime oyunlarıyla KKM’yi savunuyor.

- Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan, tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor.

- OVP’de Merkez Bankası bağımsızlığını güçlendirecek, şeffaflığı artıracak hiçbir somut adım yer almıyor."

"OVP BUGÜNE KADAR TEKRARLANANLARDAN ÖTEYE GİTMİYOR"

"- OVP’de rant gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili hiçbir adım yok. Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak.

- OVP, yapısal adımlar konusunda bugüne kadar tekrarlanan soyut ve genel ifadeleri tekrarlamaktan öteye gitmiyor.

- Özetle, yapılan yanlışlardan bahsetmeyen, içsel tutarlılığı zayıf, somut adımlar yerine soyut ve genel ifadeler içeren bir programla güven tesis edilemez, öngörülebilirlik sağlanamaz.”

babacanekranalinti1.png

İlgili Haberler
EKK toplantısı bitti: OVP ile yapısal reform politikaları değiştirilecek
EKK toplantısı bitti: OVP ile yapısal reform politikaları değiştirilecek
Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
'Kısmetse Olur' yarışmacıları Nişantaşı’ndaki bir kafede tekme tokat birbirlerine girdi Yaşam
'Kısmetse Olur' yarışmacıları Nişantaşı’ndaki bir kafede tekme tokat birbirlerine girdi
Kütahya’da çeşmelerden arsenikli su akıyor. “İnsanlarımız burada zehir içiyor desem azdır” Yaşam
Kütahya’da çeşmelerden arsenikli su akıyor. “İnsanlarımız burada zehir içiyor desem azdır”
Vaiz Voleybol Milli Takımı'nı hedef gösterince cemaat camiyi terk etti Spor
Vaiz Voleybol Milli Takımı'nı hedef gösterince cemaat camiyi terk etti
Cenazede silahlı kavga: 1 yaralı Güncel
Cenazede silahlı kavga: 1 yaralı
Kırklareli’ndeki sel afetinde doktor Selman Bağışlar ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı detay ortaya çıktı Güncel
Kırklareli’ndeki sel afetinde doktor Selman Bağışlar ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı detay ortaya çıktı
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler Spor
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Sahnede yeni yaşını kutlayan Beyonce'nin elbisesi tam 600 saatte yapıldı Magazin
Sahnede yeni yaşını kutlayan Beyonce'nin elbisesi tam 600 saatte yapıldı