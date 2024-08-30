Ali Erbaş yine şaşırtmadı! İşte Cuma hutbesinde okunacak 30 Ağustos mesajı

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Ali Erbaş yine şaşırtmadı! İşte Cuma hutbesinde okunacak 30 Ağustos mesajı

Türkiye Cumhuriyeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini anmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Bizi Biz Yapan, Bizi Millet Kılan Ruh” başlığıyla yayımladığı hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’na şu sözlerle değindi:

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“Bedir’den Malazgirt’e; Çanakkale’den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne; 15 Temmuz’dan günümüze kadar î’lây-i kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Hutbemi, İstiklâl Marşımızın aziz milletimize ebedi istiklâli müjdelediği şu mısra ile bitiriyorum: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!”

ATATÜRK’ÜN İSMİ YİNE ANILMADI

Hutbede, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine yer verilmedi.

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