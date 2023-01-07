Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2017’de, “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen ve “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edilen fetvanın, yüksek fiyat artışlarının yaşandığı süreçte yeniden gündeme gelmişti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tepki çeken fetvadan 1 hafta sonra birimlere gönderdiği resmi yazıda, sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılmasını istedi. Erbaş’ın, söz konusu yazıyla eşgüdümlü olarak kuruldan savunma istediği de ortaya çıktı.

‘İTİBARSIZLAŞTIRMA’ SAVUNMASI

Bir süredir DİYK ile gerilim yaşadığı bilinen Erbaş, kurula 4 Ağustos’ta, ıslak imzayla “araştırma” konulu yazı gönderdi. 2021’de sosyal medyanın “daha kontrollü ve bilinçli” kullanılmasının ve Basın Müşavirliği ile istişare yapılmasının istendiğini belirten Erbaş, buna karşın sosyal medyada eski bir fetvanın paylaşıldığını kaydetti ve gazetemizin “Diyanet’ten fiyatları tayin eden Allah’tır fetvası” başlıklı haberine işaret etti. Erbaş, bu kapsamdaki haberlerin “Diyanet’i itibarsızlaştırmaya” yönelik olduğunu iddia etti.

‘ZOR DURUMDA KALDIK’

“Kurum hakkında olumsuz algı oluştuğunu, İslam ilkelerinin bilgisizce alaya alındığını” savunan Erbaş, kurul içinde araştırma yapılmasını istedi.

Erbaş, “Paylaşımın, daha önce alınan kararlar, verilen talimatlar çerçevesinde Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği’ne danışılmadan yapıldığı müşahede edilmiştir. Bu itibarla, basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulacak kadar başkanlığımızı kamuoyu karşısında zor durumda bırakan söz konusu fetvanın gündeme getirilmesiyle ilgili ivedilikle araştırma yapılarak, konuya ilişkin hazırlanacak raporun değerlendirilmek üzere başkanlık makamına sunulmasını rica ederim” dedi.

DİYK’e yapılan baskının ve başta eski AKP’li Ankara müftüsü Hasan Çınar olmak üzere bazı isimlerin sosyal medyada halen fetva paylaşıyor olmasının ise kurulda rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Öte yandan, DİYK’nin sosyal medya hesabından, krize neden olan fetvanın ardından hiçbir fetva paylaşımı yapılmaması dikkat çekti.