Ali Gültiken'den Beşiktaş taraftarına "Sakin olun" çağrısı

"Beşiktaş, geçen sene ikinci yarı harikaydı" diyen Ali Gültiken, "Özellikle Şenol Güneş hoca geç gelmesine rağmen,takımı her zaman ki gibi şampiyonluk yarışında tutmasını bildi.Bu sene ne kadar transfer sürecinde rakiplere futbolcu kaptırılmış gibi gözükse de iş tam öyle değil aslında. Devam eden süreçte iyi isimlerle anlaştıklarını gözlemliyorum. Taraftar sakin olmalı, teknik ekibe güvenmeli. 10 yıldız oyuncu ile şampiyon olunmaz takım iyi olsun zaten yapılan 1-2 nokta atışı transfer takımı alır götürür başarıya" ifadelerini kullandı.

Gültiken şöyle devam etti: Yönetimlerin uygulaması gereken politika belli. Eğer takımın teknik direktörü iyiyse ve başarı getiriyorsa onu pamuklara saracaksınız, yücelteceksiniz,sarmalayacaksınız. Eğer bunu yapmazsanız;durum şuna benzer,çocuğunuza herkesin içinde bağırırsanız ona herkes bağırır o yüzden hal ve hareketlerinize dikkat etmelisiniz. Buradan yola çıkarsak; komple bütünlüğü sağlamak çok önemli,yıldız oyuncularla değil iyi kurulan takım ile şampiyon olunur. Milyon dolarlar harcasanız da nafile.

“MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA YABANCI HOCA OLMASI AYIPTIR”

Bu kadar başarılı teknik direktörlere ve bu kadar iyi futbolculardan oluşan kadroya sahipken Milli Takımımızın başına yabancı teknik adamın getirilmiş olması Türk futbolu adına büyük ayıptır! Getirenlere dönüp sormak lazım,yabancı teknik adamın Milli Takımda ne işi var diye? Yanlıştan dönmek lazım maalesef olan Türk futboluna oluyor.

“ARDA GÜLER GİBİ ÇOK YETENEK VAR AMA HARCANIYORLAR”

Arda Güler gibi bir yeteneğin Real Madrid de olması beni çok mutlu ediyor,gururluyuz. Ama Arda gibi bir çok yeteneğimiz olmasına rağmen alt yapı projelerinin oluşmaması sebebiyle yok olup gidiyor. Maalesef 14 yabancı kuralının içinde takımlar 3-4 Türk oyuncuyla hareket edince iş zorlaşıyor. Bilgi ve birikime sahibiz geriye cesaretli olmak kalıyor,TFF bu işi kulüplerle aynı iradede hareket ederek yeniden canlandırabilir.