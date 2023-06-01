Ali Gültiken'in isyanı yeniden gündeme geldi

Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar arşivden Ali Gültiken'in videosunu çıkardı.

Ali Gültiken'in isyanı yeniden gündeme geldi

Editör: Barış Atakan

Galatasaray 30 yıl önce Ankaragücü'nü 8-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından tarih yeniden tekerrür etti.

Bu kez Sarı - Kırmızılılar Başkent'te Ankaragücü'nü 4-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş taraftarları yıllar önce Ali Gültiken'in saha içinde verdiği bir ropörtajı yeniden gündeme taşıdı.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Gültiken 8-0 biten Ankaragücü Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmesinde tarihe geçen sözler sarf etti.

İŞTE GÜLTİKEN'İN GÜNDEM OLAN O KONUŞMASI:

1992-93 Sezonu’nda 8-0 biten Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Ali Gültiken’in unutulmaz konuşması.

Hiçbir zan altında kalmadık!

Bence 16-0 falan olabilirdi!

Kupayı Galatasaray müzesinde değil de Adnan Bey (Polat) evinde saklasın!

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