Ali Gültiken'in isyanı yeniden gündeme geldi

Editör: Barış Atakan
Galatasaray 30 yıl önce Ankaragücü'nü 8-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından tarih yeniden tekerrür etti.
Bu kez Sarı - Kırmızılılar Başkent'te Ankaragücü'nü 4-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi şampiyonluğunu ilan etti.
Beşiktaş taraftarları yıllar önce Ali Gültiken'in saha içinde verdiği bir ropörtajı yeniden gündeme taşıdı.
Beşiktaş'ın yıldız ismi Gültiken 8-0 biten Ankaragücü Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmesinde tarihe geçen sözler sarf etti.
İŞTE GÜLTİKEN'İN GÜNDEM OLAN O KONUŞMASI:
1992-93 Sezonu’nda 8-0 biten Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Ali Gültiken’in unutulmaz konuşması.
Hiçbir zan altında kalmadık!
Bence 16-0 falan olabilirdi!
Kupayı Galatasaray müzesinde değil de Adnan Bey (Polat) evinde saklasın!