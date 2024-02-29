Ali İhsan Varol fena dolandırıldı

Ramazan Süzen
Ali İhsan Varol fena dolandırıldı
Milyonlarca insanın aklına Kelime Oyunu programı ile kazınan Ali İhsan Varol bu defa dolandırılması ile gündem oldu. Sosyal medya hesabından dolandırılmasını anlatan Varol yaşadıklarını anlatarak takipçilerini uyardı.

Tam 13 sezon boyunca Kelime Oyunu programının sunuculuğunu başarılı bir şekilde yürüten Ali İhsan Varol geçtiğimiz yaz döneminde sunuculuktan istifa ettiğini açıklamış ve kendisinin yerine İbrahim Selim getirilmişti.

Program yarışmacılarla girdiği diyaloglar ile çok defa gündem olan Varol bu defa da dolandırılması ile gündem oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kim tarafından ne şekilde dolandırıldığını açıklayan Ali İhsan Varol, kendi yaşadıklarını başkalarının da yaşamaması için takipçilerini uyardı.

Bir internet sitesinden yaptığı alışveriş sonucunda dolandırıldığını belirten Varol, e-ofis dedikleri bir AVM’nin bu ofisten bihaber olduğunu ve her tarafa şikayet etmelerine rağmen sitenin hala aktif olduğunu ifade etti.

Varol takipçilerine, “Biz yandık siz yanmayın” dedi.

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