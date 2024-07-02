Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu’nun yeni adresi belli oldu

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Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu’nun yeni adresi belli oldu

Televizyon dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun yıllar boyunca Kelime Oyunu programının sunuculuğunu başarıyla yürüten Ali İhsan Varol, görevinden ayrıldı. Varol’un yeni adresi belli oldu.

Yeni adresi belli oldu

2009'dan itibaren ekranlara gelen ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan bu popüler yarışma programı, Varol'un 14 sezonluk sunuculuk performansıyla hafızalarda yer etmişti. Varol'un ayrılığı, hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken, sosyal medyada kendisine yönelik destek mesajları yağmur gibi yağdı. Ancak ünlü sunucu, tv100 kanalıyla anlaşarak Alfapetek isimli yeni bir yarışma programına geçiş yapacağını duyurdu. Bu haber, Varol'un takipçileri arasında heyecan yarattı. Yeni programda yarışmacılar, Türk alfabesinin 24 harfiyle başlayan soruları cevaplayacak ve bilgi hızlarıyla yarışacaklar.

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