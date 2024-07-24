Ali Koç bugün bırakıyor

Mevcut başkan Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada aday olmayacağını belirtmişti.

Temmuz ayı başında yapılan toplantı sonrası Koç, iki dönemdir sürdürdüğü görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Koç, "Adaylığım söz konusu değil. Anadolu'dan mı yoksa 4 büyük kulüplerden mi olsun? Yönetim kurulunda kimler olsun? Gibi birçok konuyu konuştuk. Bu veriler ve görüşmeler neticesinde önümüzdeki hafta tekrardan toplanacağız ve kararımızı alacağız. Şahsıma gelirsek, benim ikinci dönemim. Genelde 1'er yıllık dönemler oluyor. Aslında bizler tüzüğümüzü değiştirip bu süreyi 2 veya 3 sene olarak değiştirmemiz gerekiyor. Taze bir kana ihtiyaç var. Çok çabuk geçiyor çünkü zaman" ifadelerini kullanmıştı.

HASAN ARAT KABUL ETMEDİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da aday olmayacağını belirtmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise Kulüpler Birliği başkanlığına aday. Özkaya, daha önce aday olup olmayacağı sorusuna "Tabii ki" cevabını vermişti.