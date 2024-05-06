Ali Koç bunu da yaptı. Seçim kozu ortaya çıktı. Dünyaca ünlü isimle anlaştı

Fenerbahçe'de kongrede tekrar aday olup olmayacağını henüz açıklamayan başkan Ali Koç'un planı ortaya çıktı.

Portekiz basınının haberine göre Ali Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho.

Ali Koç'un adaylığı düşündüğü, bunun için de Mourinho ile anlaştığı, anlaşmayı da kongrede açıklayacağı haberde yer aldı.

Koç'un göreve devam etmesi halinde Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı, transferleri de Portekizli hocanın isteğine göre yapacağı ileri sürüldü.

Mourinho; Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Roma gibi takımlarda çalıştı ve sayısız kupaya imza attı.