Ali Koç bunu da yaptı. Seçim kozu ortaya çıktı. Dünyaca ünlü isimle anlaştı

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Ali Koç bunu da yaptı. Seçim kozu ortaya çıktı. Dünyaca ünlü isimle anlaştı
Fenerbahçe'de kongrede tekrar aday olmayı planlayan başkan Ali Koç'un seçim kozu ortaya çıktı. Ünlü isimle anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kongrede tekrar aday olup olmayacağını henüz açıklamayan başkan Ali Koç'un planı ortaya çıktı.

Portekiz basınının haberine göre Ali Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho.

Ali Koç'un adaylığı düşündüğü, bunun için de Mourinho ile anlaştığı, anlaşmayı da kongrede açıklayacağı haberde yer aldı.

Koç'un göreve devam etmesi halinde Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı, transferleri de Portekizli hocanın isteğine göre yapacağı ileri sürüldü.

Mourinho; Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Roma gibi takımlarda çalıştı ve sayısız kupaya imza attı.

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