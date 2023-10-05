Ali Koç Dursun Özbek'i ayakta alkışladı. Diğer başkanlar da katıldı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı yenmesi toplantıda en çok konuşulan konu oldu. Sabah'tan Murat Özbostan'ın haberine göre; uzun bir aradan sonra toplantıya katılan sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, ayakta alkışlanarak karşılandı.

Özbek'in de bunun üzerine, "Hepimiz Türkiye'nin başarısı için çalışıyoruz. Ülke futbolunun böyle başarılara ihtiyacı çok. Şu ana kadar Avrupa'da mücadele eden takımlar olarak UEFA ülke puanına önemli katkılar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemizi dışarıda temsil eden her kulüp, bunu yarış olarak değerlendirmeli. Ben de Fenerbahçe ve Beşiktaş'a huzurlarınızda başarılar diliyorum" dediği öğrenildi.