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Enkaz altında hakem de var: Ali Koç açıkladı

Ali Koç, "Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yükünü göğüsleriz" derken enkaz altında her camiadan vatandaşların olduğunun altını çizdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 21:41
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Ali Koç: Enkazda hakem de var

Enkaz altında hakem de var: Ali Koç açıkladı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, depremden etkilenen Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Koç, "İki kulüp devam etmezse, seneye 20 takımla oynayacağız. Bu kulüplerin çekeceği mali yükü, hep birlikte göğüslemek zorundayız. 11 Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali var. Belki 2-3 tane hafta içi maçı eklenmek durumunda.
Oyuncu sözleşmelerinin çoğu 31 Mayıs'ta bitiyor. Süper Lig'in dışında alt liglerde de takımlar var. TFF'nin işi çok zor. Bıraktığımız yerden, hafta kaydırmadan daha sonra lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi oynayacağız. Avrupa maçları var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz." açıklamasını yaptı.

Ali Koç ayrıca, "Yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz? Onu konuşuyoruz.
Hepimiz etkilendik. Fenerium çalışanları var enkaz altında. Hakem var. Herkes etkilendi. Normale dönmek birkaç sene sürecek." ifadelerini kullandı.

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