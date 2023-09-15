Ali Koç Fenerbahçe’yi bırakıyor. Nerenin başına geçeceğini Erman Toroğlu açıkladı

Erman Toroğlu, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı bırakacağını iddia ederken "Aldığım duyuma göre yüzde 90 Ali Koç bırakıyor" dedi. Toroğlu, Koç'un yeni görevini de açıkladı.

Ali Koç Fenerbahçe’yi bırakıyor. Nerenin başına geçeceğini Erman Toroğlu açıkladı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu kez Ali Koç hakkında gündem yaratan bir iddiayı gündeme getirdi.
SkySpor kanalında yaptığı açıklamalarda birçok konuya dikkat çeken Erman Toroğlu, 'Ne diyorsun hocam?' programında ,Yusuf Günay, Erden Timur, Fatih Terim ve İsmail Kartal'a da değinirken Ali Koç hakkındaki sözleri dikkat çekti.

YUSUF GÜNAY SÖZLERİ

İşte Erman Toroğlu'nun gündem yaratan açıklamaları:

TFF kurulurken dört büyüklerden birer tane temsilci alıyorlar. Eğer Galatasaray'ın Fenerbahçe ile ya da Ankaragücü ile oynadığı bir maçta bu olay yaşansa yadırgarım ama Avrupa maçında olduğu için normal karşılıyorum, Yusuf Günay zaten Galatasaraylı bunu herkes biliyor, kulübün eski yöneticisi.
Galatasaray'la ilgili TFF'ye bir iş gelirse ve eğer Günay Galatasaray'a omuz verip, kulübü kayırırsa o olmaz. Sadece Yusuf Günay değil Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı da Avrupa'da kendi takımına destek verme anlamında aynı işi yapar.
ERDEN TİMUR'A GÖNDERME
Bunu eskiden Fatih Terim de yapıyordu şimdi Erden Timur yapıyor bıktık artık. Ya konuşun ya ebediyen susun. Ben TFF'nin yerinde olsam Erden Timur'u çağırır ne konuşacaksan gel konuş varsa elinde belge çıkar göster derim.
Bazı kulüplerin yaptıkları işi çözemiyorum. Bir koyup üç mü alıyorlar, abrakadabra mı yapıyorlar anlamıyorum. Bir oyuncunun değeri 3 veriyorlar 5'e, 6'ya.
"ALİ KOÇ BIRAKACAK"
Aldığım duyuma göre Ali Koç sezon sonunda başkanlığı bırakacak. Yüzde 90 bırakıyor. Ali Koç'tan sonra başkan kim olur bilmiyorum, Aziz Yıldırım'ın olacağını zannetmiyorum ama ekibinden birileri olabilir. Ali Koç'un kardeşi Ömer Koç'un işlerden dolayı çok bunaldığını duydum, işlerin başına Ali Koç gelecekmiş. Sanki hareketleri Ali Koç şampiyon da olsa gidecekmiş gibi.

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