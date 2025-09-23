Ali Koç futbolcularla vedalaştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.
Bireysel çalışan Edson Alverez ile sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, idmanda yer almadı.
Öte yandan, hafta sonu gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç'un idman öncesi sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelip, veda konuşması yaptığı öğrenildi.